Модель Виктория Маремуха призналась, сколько денег тратит в месяц

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Модель Виктория Маремуха в шутку назвала себя финансово неграмотной. По ее словам, раньше деньги с ее счета исчезали очень быстро, а причиной были многочисленные покупки.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Виктории Маремухи, раньше с ее карты деньги исчезали так быстро, словно счет обчистили аферисты. Однако это были ее многочисленные покупки. В конце концов, она решила изменить подход к деньгам, и начала что-то откладывать.

Для комфортной жизни в месяц, говорит модель, ей нужно не менее 150 тысяч гривен.

Она также уточнила, что до сих пор бывший муж может ей что-то дарить. В частности, он закрывает многие финансовые вопросы, касающиеся их сына.

Напомним, ранее певица Клавдия Петровна рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в столице. Оказалось, что немало средств артистка тратит на свое творчество.