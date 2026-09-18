В Киевской области на вывозе листьев с территорий учебных заведений "исчезли" 700 тысяч

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Правоохранители разоблачили бухгалтеру Управления образования Подольской РГА. Она получила подозрение в растрате бюджетных денег в больших размерах

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году бухгалтер заключала договор между Управлением образования Подольской РГА и КП УЗН Подольского района на услуги по вывозу опавших листьев и веток с территорий учебных заведений района.

По условиям договора было уплачено более 2,8 миллионов гривен. При этом установили, что за услуги переплатили более 700 тысяч гривен.

"Действия подозреваемой квалифицированы как растрата бюджетных средств, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в больших размерах", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.