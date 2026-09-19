Акторка Дар'я Петрожицька зізналась, чому не поїхала за коханим за кордон

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Акторка Дар'я Петрожцька розповіла, що вона з коханим обговорювала можливість розійтись. При цьому вона не вважає це кризою в стосунках

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, у неї із коханим були складні періоди. Особливо, коли вони багато працюють. Крім того, наразі вони живуть у різних країнах: Дар'я лишається в Україні, а він - у Німеччині.

"Я ще людина тактильна, мені треба трошки пообніматися. Хочеться прийти додому і мовчати, і щоб тебе просто обійняли і помовчали з тобою, а не по FaceTime розповідати, як у тебе пройшов день", - говорить артистка.

Вона розповіла, що вони обговорювали можливість розійтися, але поки продовжують бути разом. Що стосується весілля, то планів на це в пари немає. На думку акторки, для неї війна не є відповідним періодом для святкування. Крім того, переїжджати до коханого вона теж не збирається.

"Тут мій дім. Я хочу бути в Україні. І яка б не була класна Німеччина, тут краще, незважаючи ні на що. Наші люди – це найголовніше, що нас тримає", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла про те, які складнощі в неї бувають в стосунках із коханим. Зокрема, через те, що вони живуть у різних країнах.