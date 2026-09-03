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03 сентября 2026, 00:55

Актриса Даша Петрожицкая рассказала о трудностях в ее отношениях на расстоянии

03 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Актриса Даша Петрожицкая в отношениях со своим любимым уже около пяти лет. При этом сейчас они живут далеко друг от друга

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews .

Даша Петрожицкая сейчас живет в Украине, а ее парень Алексей – в Германии. По словам актрисы, строить такие отношения очень сложно. Однако она отметила, что пока им комфортно.

"Мы пять лет на расстоянии. Это загадка, пожалуй, и для нас (как удается строить так отношения - прим. ред.). Пока мы живем. Очень тяжело, когда вы действительно все время на расстоянии, очень трудно отследить эту смену. Ну, мы как-то живем, к сожалению, в таких обстоятельствах, только я могу до него очень тяжело, но я могу до него очень ездить. Это все очень сложно, был очень тяжелый период, но пока мы держимся. Я не знаю, куда это все приведет. Но пока это обоим нужно — это существует", - говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко вторично вышла замуж. Артистка рассказала, что они с мужем прописали в брачном контракте.

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