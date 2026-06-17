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17 июня 2026, 00:55

Звезда "Холостячки" мобилизовался в ВСУ

17 июня 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Украинский бизнесмен Дмитрий Шевченко присоединился к армии. Многим зрителям он известен по шоу "Холостячка", где он боролся за сердце певицы Златы Огневич

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Дмитрий Шевченко 15 июня отметил свой 42-й день рождения. При этом помимо праздничного торта бизнесмен показал еще и военную форму. Как рассказал Днепр, он официально присоединился к Силам обороны Украины.

"В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины. Потому что хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства. Наши границы – это наш дом. Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, собратьев и Украины. Благодарю всех, кто рядом и поддерживает", - рассказал Дмитрий Шевченко.

Напомним, певец-военный Дэвид Аксельрод после травмы вернулся в военную службу. Артист рассказал, как это происходило

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