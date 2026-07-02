Ведущая Соломия Витвицкая узнала о беременности с чатом GPT

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В декабре прошлого года ведущая перенесла сложную операцию: септопластику (выравнивание носовой перегородки) под наркозом, после которой имела длительную реабилитацию. Поэтому она решила, что сбой в цикле произошел из-за этого. Однако позже ведущей стало плохо, и она описала свои симптомы чата GPT.

"Сижу на работе, а меня начинает тошнить… Обед мне тогда не очень ушел, легче не стало. Начала переписываться с чатом GPT, описала свои симптомы, и он мне говорит: "Нужно сделать тест." Алекса решил, что я знаю, в чем причина, просто хочу сделать ему сюрприз на День влюбленных или на его день рождения 25 февраля. Но на тест пошел. Мы все вместе узнали. Сюрприз для него не получился, в отличие от меня", – рассказала Соломия Витвицкая.

Напомним, недавно звезда "Холостяка" Инна Белень родила ребенка. Она откровенно рассказала, какими были роды. Говорит, что столкнулась с ухудшением самочувствия: поднялась температура и сильная слабость. Все это время рядом с ней был ее муж Иван.