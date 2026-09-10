Певица Алина Гросу призналась, когда призналась о беременности

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Алина Гросу в апреле этого года стала матерью. У нее родился сын Марк. Певица рассказала, когда на самом деле узнала о беременности

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, ее беременность была для нее приятным сюрпризом. Она объяснила, что тогда не могла понять, почему у нее такой сильный аппетит, сопровождающийся постоянной тошнотой. Оказалось, что она забеременела во время съемок в фильме, а узнала о беременности уже в конце съемочного процесса.

"Я не понимала, почему я им постоянно. И меня тошнит, но я ем и ем. Мне в кадре надо быть, а я не хочу как гармошка выглядеть, потому что в начале съемок нормально выглядела, а потом такая "оп", - говорит Алина Гросу.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.