Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько потратила денег на свадьбу

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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам артистки, празднование получилось сделать дешевле благодаря скидкам, которые им делали бренды. Наталья Денисенко рассказала, что такая свадьба, которая была у них с Юрием, стоит около миллиона гривен, и, несмотря на определенные скидки - они немало заплатили сами.

При этом оказалось, что Наталья и Юрий еще не живут вместе. Артистка объяснила, почему это произошло.

"Юра подживает у меня, и мы планируем переезд. Мы настраиваем детей, что у нас будет отдельная комната. Нам нужна большая квартира, и мы в поиске. Сейчас откладываем немного этот переезд, потому что скоро спектакль мой, я должен сконцентрироваться на нем. Сейчас, к сожалению, нет времени и ресурса на переезд, но он обязательно будет", - говорит актриса.

Напомним, ранее Наталья Денисенко внезапно оказалась в больнице. Самочувствие актрисы ухудшилось после "инъекций красоты". По ее словам, последние дни стали для нее настоящим испытанием.