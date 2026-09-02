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02 сентября 2026, 01:35

Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько потратила денег на свадьбу

02 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинская актриса Наталья Денисенко в августе официально стала женой манекенщика Юрия Ярошенко. Артистка рассказала, сколько потратили на свадьбу

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам артистки, празднование получилось сделать дешевле благодаря скидкам, которые им делали бренды. Наталья Денисенко рассказала, что такая свадьба, которая была у них с Юрием, стоит около миллиона гривен, и, несмотря на определенные скидки - они немало заплатили сами.

При этом оказалось, что Наталья и Юрий еще не живут вместе. Артистка объяснила, почему это произошло.

"Юра подживает у меня, и мы планируем переезд. Мы настраиваем детей, что у нас будет отдельная комната. Нам нужна большая квартира, и мы в поиске. Сейчас откладываем немного этот переезд, потому что скоро спектакль мой, я должен сконцентрироваться на нем. Сейчас, к сожалению, нет времени и ресурса на переезд, но он обязательно будет", - говорит актриса.

Напомним, ранее Наталья Денисенко внезапно оказалась в больнице. Самочувствие актрисы ухудшилось после "инъекций красоты". По ее словам, последние дни стали для нее настоящим испытанием.

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