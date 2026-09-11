Блогерка Віка Бакалова виходить заміж
Відома блогерка Віка Бакалова заручилась зі своїм коханим Ростиславом Потапенком. Вона показала, як виглядає її обручка
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Підприємець Ростислав Потапенко зробив пропозицію блогерці. Віка Бакалова сказала "так" біля європейського палацу під феєрверки та спалахи вогнів. Разом пара уже близько п'яти років.
Віка Бакалова також показала свою обручку. Зазначається, що така прикраса коштує 85 тисяч доларів (майже 4 млн гривень, – прим.ред.). Коли саме відбудеться весілля - поки що невідомо.
Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко у серпні офіційно стала дружиною манекенника Юрія Ярошенка. Артистка розповіла, скільки витратили на весілля.
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