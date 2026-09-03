Ведущая Елена Кравец после взрывов увезла детей из Киева
В последние недели россияне особенно активно атакуют Киев. Ведущая Елена Кравец решила вывезти детей в более безопасное место
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам актрисы, она решила вывезти детей в более безопасный регион. Теперь семья будет жить в Ивано-Франковске. Елена Кравец отметила, что уже арендовала квартиру и начинает новый этап жизни на новом месте.
"Сегодня не хочу писать ничего об 1 сентября. Чуть позже скажу почему. Хочу еще на сутки продлить лето, покой, каникулы", - говорит актриса.
Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова тоже решила увезти детей в более безопасную область. Это произошло после взрывов в Киевской области.
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