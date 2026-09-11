Біля дому відомої акторки впав російський дрон

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Росіяни продовжують тероризувати українські міста. Українська акторка Даша Малахова розповіла, який стрес вона пережила під час одного з обстрілів

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Даша Малахова розповіла, що в її дворі впав російський дрон. За словами акторки, звук був дуже гучний. Тоді артистка з родиною якраз були вдома. На щастя, ніхто не постраждав.

"У нас у дворі гепнуло. Дрон впав просто у нас у дворі. Я одразу поїхала на тренування, тому зараз ще не знаю, яка там ситуація. Ми були вдома. Дякую вам всім, хто пише і переживає. Ми живі, ми продовжуємо робити те, що ми маємо робити", - каже Даша Малахова.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець вирішила вивезти дітей у більш безпечне місце. Артистка розповіла, де тепер буде жити з родиною.