Появилась киста из-за украинского: Настя Каменских заявила, что вернулась в русский, потому что потеряла голос

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Певица Настя Каменских заявила, что якобы начала болеть после того, как перешла полностью на украинский язык. По словам артистки, вернуться к русскому языку ей посоветовал врач

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Насти Каменских, она после начала полномасштабной войны около полугода разговаривала по-украински. При этом тогда у нее случились проблемы с голосом и у нее обнаружили кисту. Тогда она обратилась к психологу, который объяснил это тем, что "его тело не воспринимает" украинский язык.

"У меня как раз тогда был тур, и, представляешь, у меня появилась киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я переносила концерты. Я пошла к психологу, и мой психолог говорит мне: "Возвращайся на русский язык. Твое тело этого не воспринимает. Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это чистая психосоматика. Ну, я просто так скажу: я верю в психосоматику. Все, что с нами происходит - все это от головы", - заявила артистка.

Напомним, после начала полномасштабной войны Настя Каменских публично перешла на украинский язык и говорила в интервью о том, что уже не будет никогда петь на русском. Впрочем, в 2025 году за границей она начала петь российские песни на выступлениях, которые критиковали украинцы в соцсетях.

Впоследствии ювелирный бренд "Золотой Возраст", посольством которого была Каменских, объявил о досрочном прекращении сотрудничества. В компании подчеркнули, что действуют в соответствии со своими принципами и уже готовят новую рекламную кампанию. Лицо певицы убрали с официальных страниц бренда, а эта история стала примером того, как одно высказывание может повлиять на профессиональную деятельность.

В ответ команда Каменских поблагодарила бренд за сотрудничество и сообщила, что певица сосредотачивается на новых творческих идеях. В своем Instagram она написала, что ее позиция всегда основывается на любви, которую она называет "силой добра".