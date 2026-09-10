Співачка Аліна Гросу зізналась, коли зізналась про вагітність

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Аліна Гросу у квітні цього року стала мамою. У неї народився син Марк. Співачка розповіла, коли насправді дізналась про вагітність

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, її вагітність була для неї приємним сюрпризом. Вона пояснила, що тоді не могла зрозуміти, чому в неї такий сильний апетит, який супроводжується постійною нудотою. Виявилось, що вона завагітніла під час зйомок у фільмі, а дізналась про вагітність уже наприкінці знімального процесу.

"Я не розуміла, чому я їм постійно. І мене нудить, але я їм і їм. Мені в кадрі треба бути, а я не хочу як гармошка виглядати, бо на початку зйомок нормально виглядала, а потім така "оп", - каже Аліна Гросу.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.