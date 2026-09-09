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09 сентября 2026, 23:00

"Я не могу иметь детей": Настя Каменских впервые рассказала, почему у них с Потапом не произошло "пополнения"

09 сентября 2026, 23:00
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Фото из открытых источников
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Певица Настя Каменских рассказала, что имела много попыток забеременеть. Однако в результате она отпустила эту тему

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица Настя Каменских призналась, что проходила много попыток забеременеть. По ее словам, она провела четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций. Артистка также добавила, что, в частности, поэтому ее вес часто менялся, ведь гормональные процедуры влияли на тело.

По ее словам, врачи не называли конкретной причины, которая делает невозможным беременность. Однако даже после подсадки оплодотворенной яйцеклетки беременность не наступала.

Потап, по словам певицы, не хотел, чтобы она рассказывала об этом публично. Однако в итоге поддержал ее решение открыться. При этом Настя Каменских отметила, что сейчас не хочет иметь детей. По ее мнению, ребенок может прийти в его жизнь тогда, когда он будет для этого готов, если это когда-нибудь произойдет.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказывала, что старшей дочери Маше исполнилось десять лет, супруги очень захотели пополнения. Однако, к сожалению, рассказала актриса, произошел выкидыш. Это произошло, когда была восьмая неделя беременности.

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