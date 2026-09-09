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09 сентября 2026, 23:35

Муж актрисы Наталки Денисенко признался, почему не на фронте

09 сентября 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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Бизнесмен Юрий Ярошенко рассказал, почему он не на фронте. По словам мужа Наталки Денисенко, он признан непригодным к военной службе

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам бизнесмена, еще до полномасштабной войны он был признан непригодным для военной службы. Юрий Ярошенко объяснил, что это связано с проблемами со здоровьем, которые обнаружили у него еще 21 год. Из-за диагноза его даже исключили из военного института.

"Эта болезнь была несовместима со службой в Вооруженных силах Украины. Это болезнь, связанная с внутренними органами. Это не инвалидность. Я ее не оформлял и за эту болезнь, по-видимому, не дают инвалидность, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть", - говорит Юрий Ярошенко.

Конкретное название заболевания он не называет. Однако рассказал, что эта наследственная болезнь и диагноз нуждается в постоянном контроле и налагает определенные ограничения на образ жизни. При этом Наталья Денисенко поддерживает мужчину.

"Это врожденная болезнь. Более того, она наследственная. То есть где-то по мужской линии когда-то кто-то имел такую болезнь. Ее нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений. Например, я не пью алкоголь, когда раньше злоупотреблял. А сейчас жена меня поддерживает и говорит за питанием следить. Потому что человек может умереть гораздо раньше, чем ему назначено", - говорит Юрий Ярошенко.

Напомним, ранее ведущий ведущий Анатолий Анатолич поделился своим видением завершения войны. Он также объяснил, почему сам не присоединился к войску.

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