"Пикантная игра": Потап и Настя Каменских на самом деле не расставались

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Потап и Настя Каменских недавно публично заявляли о разводе. Теперь оказалось, что это было ложью

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Насти Каменских, они решили соврать о разводе, чтобы подогреть интерес к воссоединению своего дуэта. Она отметила, что якобы им долго приписывали развод в сети, а они решили на этом "подыграть".

"Мы дуэт Потап и Настя, мы всегда балуемся. Мы не относимся к этому серьезно. Для нас это пикантная игра. Мы никогда не говорили, что развелись, и не писали такого. Там не было слова "развод". Я не думаю, что это прямая манипуляция. Все эти слухи о разводе не имеют никакого отношения к нам. Мы решили сыграть на этом", – говорит Каменских.

При этом они не носят обручальные кольца. Причиной Потап назвал то, что на сцене у него как-то сняли кольцо с пальца.

Напомним, о разводе они заявили в соцсети, а затем Потап даже публично обращался к "бывшей" любимой. При этом после "развода" они объявили о возобновлении дуэта.