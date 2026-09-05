Певец Владимир Дантес нашел фаната в багажнике

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У певца Владимира Дантеса был интересный опыт с фанатом. Артист рассказал, что один из поклонников скрылся в его авто

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, это произошло после одного из его концертов. Когда команда певца отъехала от площадки, они услышали звуки из багажника. Тогда они вышли из авто, чтобы проверить, что там происходит.

"Там сидел парень, который залез в багажник, пока мы садились в бус. И так мы вывезли поклонника немножко дальше за пределы нашей площадки. Спросили у него: "А что ты здесь делаешь вообще?". На что он ответил: "Да я фото с вами хотел". Мы посмеялись над этой ситуацией, сфоткались – и все", - говорит Владимир Дантес.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказывал, на что он потратил свой денежный приз из "Фабрики звезд". По его словам, это были импульсивные покупки.