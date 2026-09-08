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08 сентября 2026, 00:55

"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче

08 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Ведущий Дмитрий Комаров был одним из первых, кто показал последствия русской оккупации Киевской области. При этом, по его словам, он тогда еще не осознавал всю опасность войны

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Дмитрия Комарова, тогдашний руководитель патрульной полиции Евгений Жуков предложил ему уехать в Бучу. Тогда он сказал журналисту, что он поедет "в ад" и будет снимать то, что никто еще не снимал.

В это время Комаров увидел печально известную улицу с телами загбливших. Эту улицу военные и называли "адом".

"Я не понимал опасность войны. Я не понимал, насколько близко мы были до смерти. Я не понимал, сколько десятков, сотен раз нас с операторами там могло не стать, потому что мы просто не умели снимать войну. Я вообще под ноги не смотрел. Я в эту траву шел и мне казалось: со мной этого не произойдет", - признается журналист.

В течение часа журналист фотографировал каждое тело с разных сторон, а когда вернулся к операторам, ему показалось, что этого часа вроде бы не существовало. По словам Комарова, им с операторами потом казалось, что они были в другой реальности.

Напомним, журналист Дмитрий Комаров, ставший известным благодаря шоу о путешествиях по миру, в 2023 году представил проект "Год", посвященный годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также он посвятил документальным проектам Харьковской и Херсонской областей. С 2021 года он также снимает шоу о путешествиях именно по украинским регионам.

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