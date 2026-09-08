Актриса Наталья Денисенко рассказала о рейдерском увлечении ее бизнеса

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Наталья Денисенко и ее муж Юрий Ярошенко во время войны столкнулись с трудом. Речь идет об их ювелирном бизнесе

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews .

По словам актрисы, ювелирный бизнес во время войны очень сложен. Поскольку влияют на производство, в частности, воздушные тревоги и мобилизация — несколько работников команды уже призвали в армию. Также, говорит Наталья Денисенко, мастерская пережила рейдерский захват, из-за чего производство пришлось переносить.

"Сейчас действительно очень сложно изготавливать украшения. Это не картофель и не вода, которую люди покупают каждый день. Но мы продолжаем работать, у нас есть свои клиенты, в том числе и за рубежом. И когда наступают праздники, дни рождения или какие-то особые даты, люди все равно хотят подарить что-нибудь красивое — и приходят к нам", - говорит артистка.

При этом она не намерена закрывать бизнес. По ее словам, это для нее, в первую очередь, не источник дохода, а творческая реализация.

"Не сожалею. Все, что я создаю, для меня не только о деньгах. Это мое творчество, то, что мне нравится и без чего просто не могу. Я создаю не потому, что хочу извлечь какую-то выгоду, а потому, что мне важно что-то придумывать, делать. Если бы хотела выгоду, я бы занималась, ну не знаю, доставкой воды — это очень популярная в Киеве тема. Или, к примеру, продуктовые магазины открыла. Но мне это неинтересно", - говорит Наталья Денисенко.

Напомним, ранее Наталья Денисенко внезапно оказалась в больнице. Самочувствие актрисы ухудшилось после "инъекций красоты". По ее словам, последние эти дни для нее настоящим испытанием.