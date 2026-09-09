Чоловік акторки Наталки Денисенко зізнався, чому не на фронті

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Бізнесмен Юрій Ярошенко розповів, чому він не на фронті. За словами чоловіка Наталки Денисенко, він визнаний непридатним до військової служби

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами бізнесмена, ще до повномасштабної війни він був визнаний непридатним для військової служби. Юрій Ярошенко пояснив, що це пов'язано з проблемами зі здоров'ям, які виявили в нього ще в 21 рік. Через діагноз його навіть виключили з військового інституту.

"Ця хвороба була несумісна зі службою у Збройних силах України. Це хвороба, пов’язана з внутрішніми органами. Це не інвалідність. Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти", - говорить Юрій Ярошенко.

Конкретну назву захворювання він не називає. Однак розповів, що це спадкова хвороба і діагноз потребує постійного контролю та накладає певні обмеження на спосіб життя. При цьому Наталка Денисенко підтримує чоловіка.

"Це вроджена хвороба. Ба більше, вона є спадковою. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її треба постійно контролювати. Дуже багато обмежень. Наприклад, я не п’ю алкоголь, коли раніше зловживав. А зараз дружина мене підтримує і каже за харчуванням стежити. Бо людина може померти набагато раніше, аніж їй призначено", - каже Юрій Ярошенко.

Нагадаємо, раніше ведучий ведучий Анатолій Анатоліч поділився власним баченням завершення війни. Він також пояснив, чому сам не долучився до війська.