"Я не можу мати дітей": Настя Каменських вперше розповіла, чому у них з Потапом не сталось "поповнення"

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Співачка Настя Каменських розповіла, що мала багато спроб завагітніти. Проте в результаті вона відпустила цю тему

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка Настя Каменських зізналась, що проходила багато спроб завагітніти. За її словами, вона зробила чотири процедури ЕКЗ та п’ять інсемінацій. Артистка також додала, що, зокрема, через це її вага часто змінювалась, адже гормональні процедури впливали на тіло.

За її словами, лікарі не називали конкретної причини, яка унеможливлює вагітність. Проте навіть після підсаджування заплідненої яйцеклітини вагітність не наступала.

Потап, за словами співачки, не хотів, щоб вона розповідала про це публічно. Проте в результаті підтримав її рішення відкритись. При цьому Настя Каменських зазначила, що зараз не хоче мати дітей. На її думку, дитина може прийти в її життя тоді, коли вона буде для цього готова, якщо це колись станеться.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповідала, що старшій доньці Маші виповнилося десять років, подружжя дуже захотіло поповнення. Проте, на жаль, розповіла акторка, стався викидень. Це сталось, коли був восьмий тиждень вагітності.