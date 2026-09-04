В Киеве в результате атаки россиян повреждена территория "Софии Киевской"

Фото: Суспільне

Россияне 4 сентября в очередной раз атаковали столицу. В результате обстрела получил повреждения заповедник "София Киевская"

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Генеральный директор заповедника Неля Куковальская рассказала, что в результате атаки на территории Национального заповедника "София Киевская" выбило окна и была разрушена стеклянная входная группа.

"Среди людей пострадавших нет. Все попрятались. Софийский собор также не получил повреждений", - говорит директор заповедника.

Известно, что в результате обстрела повреждена Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора . Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.

Ущерб Лавры от обстрела превышает 500 млн грн , а реставрационные работы и восстановление могут длиться около двух лет.