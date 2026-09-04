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04 сентября 2026, 22:55

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

04 сентября 2026, 22:55
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел вечером 4 сентября. Правоохранители приступили к проверке

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Предварительно мужчина на улице привел в действие боеприпас, и произошла детонация. В результате взрыва мужчина получил травмы. Также пострадали три человека, которые были рядом.

"На месте находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим. Все обстоятельства происшествия выясняются", - говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львове возле школы нашли тело мужчины.

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