Співак Володимир Дантес знайшов фаната у багажнику

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, це сталось після одного з його концертів. Коли команда співака від'їхала від майданчика, вони почули якісь звуки з багажника. Тоді вони вийшли з авто, щоб перевірити, що там відбувається.

"Там сидів хлопець, який заліз у багажник, поки ми сідали в бус. І так ми вивезли прихильника трошечки далі за межі нашого майданчика. Запитали в нього: "А що ти тут робиш взагалі?". На що він відповів: "Та я фото з вами хотів". Ми посміялися з цієї ситуації, сфоткались – і все", - каже Володимир Дантес.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповідав, на що він витратив свій грошовий приз із "Фабрики зірок". За його словами, це були імпульсивні покупки.