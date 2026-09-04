Был в розыске: во Львове возле школы нашли мертвого мужчину

Фото из открытых источников

Вечером, 4 сентября, во Львове обнаружили тело мужчины возле школы. До этого он находился в розыске

Об этом сообщают "Новости Львова", передает RegioNews.

В соцсетях распространяли информацию, что возле львовской школы нашли мужчину без головы. Информация об обезглавленном теле не подтвердилась.

Руководитель пресс-службы полиции Львовщины Алина Подрейко рассказала, что правоохранители признаков насильственной смерти не зафиксировали. Известно, что это 45-летний мужчина, находившийся в розыске. Отмечают, что у него было несколько болезней.

Тело мужчины передано на экспертизу. Причины смерти устанавливаются.

Напомним, ранее в Сумской области в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством из-за повешения.