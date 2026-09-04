В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека и 23 ранены
В результате российских атак на населенные пункты Херсонщины 4 сентября погибли двое гражданских, еще 23 человека пострадали
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По данным следствия, российские военные в течение дня атаковали регион с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов.
По состоянию на 17:30 в Херсоне из-за атак дронов погиб 47-летний мужчина. Еще 17 гражданских получили травмы разной степени тяжести. В результате артиллерийских обстрелов города пострадали еще два человека.
В Станиславе российский снаряд попал в частный дом. Погиб 55-летний мужчина.
Из-за атак беспилотников также пострадали два человека в Новорайске и по одному человеку — в Никольском и Осокоровке.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и транспортные средства.
По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что российские войска 4 сентября совершили две атаки беспилотниками на общественный транспорт в Центральном районе Херсона .