Актриса Елена Светлицкая "разнесла" участниц "Холостяка", которые "боролись" за Цымбалюка

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Актриса Елена Светлицкая, которая в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком, прокомментировала его участие в шоу "Холостяк". Актриса заявила, что у участниц там не было искренности

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Тараса Цымбалюка и Елену Светлицкую подозревают в романе с весны 2025 года, однако тогда они ничего не подтверждали. Сам актер снимался в шоу "Холостяк" и был слух, что там он якобы изменил Светлицкой.

Теперь актриса отметила, что ее отношения с Тарасом Цымбалюком совсем не похожи на шоу "Холостяк".

"Мне кажется, что вот в этом и разница между девушками из "Холостяка" и мной. Девушки из "Холостяка" пришли за медийностью и за славой Тараса. У нас немного другая история", - заявила актриса.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

Анастасия Половинкина впоследствии признавалась, был ли у нее все же интим на шоу с актером.