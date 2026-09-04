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04 сентября 2026, 22:26

Сломал руку мужчине, который не подлежал мобилизации: в Черниговской области будут судить сержанта ТЦК

04 сентября 2026, 22:26
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Фото: ДБР
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На Черниговщине сообщили о подозрении сержанту районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который, по версии следствия, во время мер оповещения силой пытался доставить мужчину в служебный автомобиль и сломал ему руку

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews .

Инцидент произошел 18 июня в Прилуках. По данным ДБР, военные ТЦК вместе с полицейским проводили мероприятия оповещения и остановили мужчину для проверки документов.

Правоохранитель, как отмечают следователи, проверил документы мужчины и сообщил военнослужащим ТЦК, что он не находится в розыске и не подлежит мобилизации.

Несмотря на это, по версии следствия, сержант ТЦК вместе с другим военным заломил мужчине руки за спину и начал силой тянуть его в служебный автомобиль.

В результате пострадавший, по данным ДБР, получил закрытый обломочный перелом плечевой кости со смещением отломков и повреждением лучевого нерва.

В Государственном бюро расследований отметили, что такие действия, кроме причиненного вреда потерпевшему, могут негативно влиять на доверие к военным и государственным институтам.

"Помимо причиненного вреда потерпевшему, такие действия, по оценке следствия, наносят ущерб авторитету Вооруженных сил Украины, формируют негативное отношение общества к деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и подрывают доверие к государственным институтам в условиях военного положения", - отметили в ДБР.

Сержанту ТЦК сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.

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