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04 сентября 2026, 21:56

В Николаевской области из-за атак беспилотников повреждены ТЦ и дом, есть пострадавшие

04 сентября 2026, 21:56
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В Николаевской области в результате российских атак 4 сентября пострадали два человека. Поврежден торговый центр в Николаеве и частный дом в селе Дмитровка

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews .

По его словам, российские военные атаковали Николаев предварительно беспилотником типа Shahed-238. В результате удара поврежден торговый центр. Пострадал 72-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также российские войска атаковали Куцурубскую общину, предварительно беспилотником типа "Ланцет". В селе Дмитровка повреждена крыша частного дома. Пострадал 57-летний мужчина, его также госпитализировали.

"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил Решетилов.

Напомним, что вечером 4 сентября российские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В Бучанском районе зафиксированы попадания в складские помещения.

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