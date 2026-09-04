В Николаевской области из-за атак беспилотников повреждены ТЦ и дом, есть пострадавшие
В Николаевской области в результате российских атак 4 сентября пострадали два человека. Поврежден торговый центр в Николаеве и частный дом в селе Дмитровка
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews .
По его словам, российские военные атаковали Николаев предварительно беспилотником типа Shahed-238. В результате удара поврежден торговый центр. Пострадал 72-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также российские войска атаковали Куцурубскую общину, предварительно беспилотником типа "Ланцет". В селе Дмитровка повреждена крыша частного дома. Пострадал 57-летний мужчина, его также госпитализировали.
"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил Решетилов.
Напомним, что вечером 4 сентября российские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В Бучанском районе зафиксированы попадания в складские помещения.