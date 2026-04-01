Певец Владимир Дантес признался, что потратил свой денежный приз с "Фабрики звезд"

Украинский певец Владимир Дантес рассказал, куда потратил деньги, которые выиграл на Фабрике звезд с Вадимом Олейником. Оказалось, что у артиста было много импульсивных покупок

Владимир Дантес и Вадим Олейны после "Фабрики звезд" одержали не только победу, но и денежный приз. По словам певца, большая часть денег ушла на съемку клипа. Однако 10 тысяч долларов, которые у него остались, он потратил на импульсивные покупки.

"Мы сняли клип, а на оставшиеся деньги у меня было 10 тысяч долларов, первое, что я купил, это плойку для волос, постель и фен. Это было самое глупое, что я мог купить себе", - вспоминает Владимир Дантес.

