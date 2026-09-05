Екс-міністр Кулеба отруївся улюбленою кашею українців

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Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулега розповів, що мав неприємний досвід із однією з улюблених страв. Це сталось із його улюбленою кашею

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як розповів Дмитро Кулеба, посеред літа він отруївся гречкою. Причиною поганого самопочуття екс-міністра стала одна з найпопулярніших круп серед українців. Сам Кулеба називає себе "унікальним ексземпляром".

"Я є унікальною людиною, бо я, напевно, перша людина у світі, яка спромоглася отруїтися гречкою, яку я дуже-дуже люблю", - каже екс-міністр.

Як зізнався Дмитро Кулеба, раніше він міг їсти гречку ледь не кожен день. Однак після отруєння це змінилось: він уже кілька місяців не може дивитись на цю кашу.

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