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29 августа 2026, 01:35

Нельзя петь и даже говорить: певице Наде Дорофеевой поставили серьезный диагноз

29 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинская певица призналась, что ей был поставлен серьезный диагноз. Медики прописали ей строгий режим тишины

Об этом артистка рассказала в своем блоге, передает RegioNews.

"Друзья, у меня произошла беда. Мне запретили петь и говорить ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связи… Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на западе – горло немного болело, но я подумала, что это просто концертное переутомление", - сообщила певица.

Пока команде пришлось отменить все запланированные выступления. По словам артистки, она думала, что она просто устала после выступления, а в результате все оказалось гораздо серьезнее.

"Мой врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась.

Поэтому мы вынуждены отменить все ближайшие выступления, съемки и другие планируемые активности. Сейчас надежда обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся. Извините, пожалуйста, за такие неудобства, мои дорогие слушатели, мне очень больно и очень жаль", – говорит Надя Дорофеева.

Напомним, ранее артистка рассказывала, что ее давняя травма ноги дала о себе знать. В результате Надя была вынуждена снимать музыкальное видео, когда на самом деле едва могла стоять.

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