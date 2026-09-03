Акторка Олена Світлицька "рознесла" учасниць "Холостяка", які "боролись" за Цимбалюка

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Акторка Олена Світлицька, яка у стосунках з актором Тарасом Цимбалюком, прокоментувала його участь у шоу "Холостяк". Акторка заявила, що у учасниць там не було щирості

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку підозрюють в романі від весни 2025 року, проте тоді вони не підтверджували нічого. Сам актор знімався у шоу "Холостяк" і були чутки, що там він нібито зрадив Світлицькій.

Тепер акторка зазначила, що її стосунки із Тарасом Цимбалюком зовсім не схожі на шоу "Холостяк".

"Мені здається, що от в цьому і різниця між дівчатами з "Холостяка" і мною. Дівчата з "Холостяка" прийшли за медійністю і за славою Тараса. У нас трошки інша історія", - заявила акторка.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

Анастасія Половінкіна згодом зізнавалась, чи був у неї все ж інтим на шоу з актором.