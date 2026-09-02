Россияне атаковали дом, где живет дочь Кузьмы Скрябина
Во время очередной атаки окупантов дрон попал в дом в Подольском районе Киева. В этом доме живет Барбара, дочь известного музыканта Андрея Кузьменко.
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Барбара опубликовала фото дома, где она живет. На кадрах можно увидеть разрушение и чёрный дым после взрыва.
Дочь Кузьмы рассказала, что эпицентр удара пришелся на соседний подъезд. К счастью, девушка и его семья не пострадали. Однако она признается, что моральное состояние просто ужасное.
"Прилет в мой дом в другой подъезд. Физически с нами все ок. Нравственного – без слов", - говорит Барбара.
Напомним, ранее журналистка Алина Доротюк сообщила, что россияне атаковали ее жилищный комплекс. В результате обстрела горели автомобили жителей ЖК.
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