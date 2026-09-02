Дом фронтмена O.TORVALD пострадал в результате российской атаки

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В результате атаки Киевской области пострадал дом фронтмена O.TORVALD. Женя Галич показал, как сейчас выглядит его жилище

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

После того, как россияне атаковали село Мила в Бучанском районе, пострадали гражданские дома. В частности, здание, где живет семья фронтмена O.TORVALD Жени Галича. К счастью, родные музыканта в порядке. Однако им пришлось эвакуироваться.

"С нами все хорошо. Семья в норме. Эвакуировались. Ночь провели ужасно. Детонация постоянно была. Вырывало двери. Поразбивало окна. Виноваты должны быть наказаны, кто-то отдал приказ это хранить в метрах от гражданских. Кто-то за это отвечал. Найдите ответственных и накажите показательно", - говорит музыкант.

Напомним, ранее журналистка Алина Доротюк сообщила, что россияне атаковали ее жилищный комплекс. В результате обстрела горели автомобили жителей ЖК.