Дизель падает, бензин растет: что происходит с ценами на АЗС
В Украине бензин снова начал дорожать. Стало известно, как изменилась стоимость горючего на заправках
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 2 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,43 гривны за литр (+0,40 гривны);
- бензин А-95 – 80,70 гривны за литр (+0,38 гривны);
- бензин А-92 – 77,58 гривны за литр (+0,71 гривны);
- дизтопливо – 91,31 гривны за литр (-0,10 гривны);
- автогаз – 43,25 гривны за литр (+0,19 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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