"Суцільний переляк": ведучий Олександр Педан розповів про перший секс

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Ведучий Олександр Педан розповів, яким у нього був перший інтимний досвід. За його словами, це не було ідеально

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олександра Педана, він на той момент нічого не знав про статеве життя. Тому перший досвід став травматичний. Тоді, згадує він, не було багато відповідної літератури у відьному досвіду, а у нього - не було людини, з якою він міг би порадитись.

"Це був суцільний переляк і недосвідченість. Не знав, що робити. Я настільки перелякався, що в мене, здається, кров носом пішла. Прям от настільки не знав і перезбудився і перелякався. і все це разом. Короче, це був ну прям супер неправильний досвід", - каже ведучий.

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк розповідав про його перший інтимний досвід. За його словами, це було жахливо.