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13 серпня 2026, 01:55

"Я готуюсь до суду": дружина відомого ведучого заявила про побиття у шлюбі

13 серпня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Дружина ведучого "У пошуках істини" заявила, що готується до суду та розлучення. Вона показала фото, на яких можна побачити жахливі синці

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Режисерка Яся Гармаш заявила про насильство у шлюбі з ведучим В'ячеславом Гармашем. Вона також опублікувала фото, на яких видно численні синці, та заявила, що це є наслідком дій її чоловіка. Також після розриву Яся дізналась про його зради.

"Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима. На цій фотографії — не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати", - каже режисерка.

За словами режисерки, В'ячеслав втратив контроль над власною поведінко. Згодом він залишив дружину із дітьми в Нідерландах.

Наразі публічних коментарів самого В’ячеслава Гармаша щодо звинувачень Ясі у відкритих джерелах наразі немає. Також невідомо, яким буде його подальший юридичний захист у справі.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла, що було не так у шлюбі з її колишнім чоловіком.

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