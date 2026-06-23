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23 июня 2026, 00:55

Певица Елена Тополя призналась, что произошло не так в отношениях с экс-супругом

23 июня 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Елена Тополя рассказала, что пошло не столько в отношениях с бывшим мужем. По ее словам, она растворилась в семейной жизни

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Елена Тополя отметила, что во время брака с Тарасом Тополей она просто во многих моментах сдерживалась. В частности, в творчестве и общении с людьми.

Теперь певица поняла, что больше не сможет. Она решила четко следовать своим желаниям.

"Ты имеешь право создавать то, что хочешь видеть в своей жизни и работать над этим. Расти духовно, развиваться, становиться человеком более тонкого ощущения, но выстраивать свои границы. Это как раз то, чего у меня не было раньше, и сейчас изменилось в отношении личных границ, своих правил и мыслей, которые не могут нарушиться под влиянием другого человека", - говорит Елена Тополя.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.

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