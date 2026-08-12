"Каждый сам выбирает": ведущий Юрий Горбунов признался, общается ли с крестившим его сына Потапом

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Скандальный рэпер Потап является крестным отцом сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей. Теперь ведущий рассказал, какие у них сейчас отношения с кумом.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Оказалось, что сейчас Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая не поддерживают отношения со "звездным кумом". По словам ведущего, общаться с Потапом они перестали давно.

"Нет, мы давно не общались, не списывались, не разговаривали. Ну, как есть, так есть. Каждый сам выбирает, где ему жить, что делать и как бороться с той историей, которую мы сейчас имеем в нашей жизни. Но каждый выбирает свое. Но отсутствие крестного на этот момент мы компенсируем подарками и всем другим. Так что Иван от этого не страдает", - говорит Юрий Горбунов.

Напомним, что ведущая Екатерина Осадчая в браке с ведущим Юрием Горбуновым в 2017 году родился сын Иван, а в 2021 году - сын Даниил. Ранее они рассказывали, что познакомились и влюбились во время съемок шоу "Голос Страны".