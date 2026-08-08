Дівчина співака Володимира Дантеса офіційно підтвердила їхні стосунки

Фото з відкритих джерел

Тривалий час у ЗМІ були чутки про нові стосунки співака Володимира Дантеса. Тепер його дівчина підтвердила це і показала їхнє перше фото

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дівчину артиста звуть Анастасія Неправда. Тривалий час вона мала закриту сторінку в соцмережах. Проте після того як у ЗМІ розсекретили її роман із артистом - вона сторінку в Instagram відкрила.

Тепер вона буквально підтвердила їхні стосунки, показавши перше спільне фото.

Подробиць пара не розкрила. Варто зазначити, раніше Володимир Дантес казав, що в майбутньому хотів би тримати особисте життя подалі від уваги.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповідав, на що він витратив свій грошовий приз із "Фабрики зірок". За його словами, це були імпульсивні покупки.