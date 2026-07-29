"Не могу сдерживать эмоций": Ольга Сумьска рассказала о переживаниях после обстрела Лукьяновки

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Актриса Ольга Сумская поделилась переживаниями после обстрелов столицы. Она рассказала, что больше ее поражает в жителях Лукьяновского района, где она живет

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Ольги Сумской, Лукьяновский район для нее особенный, потому что с ним у нее связано много жизненных моментов. Теперь, после обстрела, каждый поход по этим улицам у нее вызывает сильные эмоции.

"Я живу всего в 800 метрах от моей родной Лукьяновки. Каждый переулок здесь полон воспоминаний. И когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, я не могу сдержать эмоций. Это все мои знакомые: женщины, в которых я годами покупаю сырочек, сметанку, помидорчики. Я знаю их на имя. Для меня они - настоящий образец мужества, несгибаемые украинцы", - говорит артистка.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, что вместе с мужчиной живет недалеко от столичного района Лукьяновка, недавно в очередной раз пострадавший от жестокой ракетной атаки россиян. Тогда в результате удара полностью сгорел торговый центр и местный рынок.