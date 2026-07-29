Певица Lida Lee внезапно оказалась в больнице

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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артистка не рассказала, как именно это произошло. По всей вероятности, это был инцидент во время репетиций. Однако в результате Lida Lee оказалась с гипсом на руке. По ее словам, ее знакомые и команда были в шоке.

"Однажды так… У меня гипс был, кстати, один раз в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были шокированы", - говорит певица.

При этом она не сокрушается, а призывает людей делать мемы из ее фото с гиптом.

Справка . Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.