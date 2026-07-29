Певица Lida Lee внезапно оказалась в больнице
Украинская певица Lida Lee травмировалась. Она шокировала поклонников фото из больницы
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
Артистка не рассказала, как именно это произошло. По всей вероятности, это был инцидент во время репетиций. Однако в результате Lida Lee оказалась с гипсом на руке. По ее словам, ее знакомые и команда были в шоке.
"Однажды так… У меня гипс был, кстати, один раз в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были шокированы", - говорит певица.
При этом она не сокрушается, а призывает людей делать мемы из ее фото с гиптом.
Справка . Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.