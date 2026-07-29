19:58  28 июля
В Ровенской области задержали мужчину с особо большой партией кратому
19:55  28 июля
В Полтавской области подростки готовили теракт
19:35  28 июля
В Закарпатье командир платил подчиненной, которая не служила
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 01:55

Певица Lida Lee внезапно оказалась в больнице

29 июля 2026, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская певица Lida Lee травмировалась. Она шокировала поклонников фото из больницы

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артистка не рассказала, как именно это произошло. По всей вероятности, это был инцидент во время репетиций. Однако в результате Lida Lee оказалась с гипсом на руке. По ее словам, ее знакомые и команда были в шоке.

"Однажды так… У меня гипс был, кстати, один раз в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были шокированы", - говорит певица.

При этом она не сокрушается, а призывает людей делать мемы из ее фото с гиптом.

Справка . Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
MELOVIN признался, каких поклонников сразу блокирует в соцсетях
28 июля 2026, 01:35
Гимнастка Анна Ризадинова рассказала, где мужчины могут с ней знакомиться
28 июля 2026, 00:55
Аферисты "разводят" фанаток украинского певца на деньги: артист предупредил людей
28 июля 2026, 00:35
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
"Не могу сдерживать эмоций": Ольга Сумьска рассказала о переживаниях после обстрела Лукьяновки
29 июля 2026, 01:35
Певец Коля Серга рассказал, как на самом деле он присоединился к ВСУ
29 июля 2026, 00:55
Цены на арбузы резко упали: сколько можно сэкономить
28 июля 2026, 23:55
Цены на бензин неожиданно начали падать: какие ценники на АЗС
28 июля 2026, 23:35
В Ровно 19-летний водитель наехал на пенсионера
28 июля 2026, 23:15
В Житомире иномарки влетели друг в друга: в салоне были дети
28 июля 2026, 22:55
В Одессе на ходу взорвался автомобиль: погиб водитель, есть пострадавшая
28 июля 2026, 22:45
На Волыни мужчина устраивал нелегальный бизнес прямо в своем доме
28 июля 2026, 22:40
Россияне атаковали в Черном море гражданское судно под флагом Либерии: оно уже в третий раз получило удары
28 июля 2026, 22:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Николов
Виктор Шлинчак
Все блоги »