Певец Коля Серга рассказал, как на самом деле он присоединился к ВСУ

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Известный певец Коля Серга еще с начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ. Он рассказал, как это произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года спал всего несколько часов. Он проснулся в 5 утра, когда ему позвонила по телефону тетя, однако потом решил поспать еще дольше. Лишь когда он проснулся, прочел новости и был шокирован.

Уже на следующий день, 25 февраля, Коля Серга пошел в военкомат и взял в руки оружие.

"25 февраля вечером приехал на военный объект напрямую поз войскомат. На месте подписал бумаги, получил оружие, получил форму, и уже 25 февраля в 11 вечера было у меня первое дежурство", - говорит певец.

В настоящее время Коля Серга является старшим лейтенантом ВСУ. Он руководит "Культурным десантом", занимающимся психологической поддержкой фронта.

Напомним, певец-военный Дэвид Аксельрод после травмы вернулся в военную службу. Артист рассказал, как это происходило