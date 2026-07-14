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14 июля 2026, 00:35

Певица Оля Полякова пришла в Верховную Раду с заявлением

14 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская певица приняла участие в заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины. Там Оля Полякова подняла вопрос "нарушения прав человека"

Об этом Оля Полякова рассказала в своем Instargam, передает RegioNews.

Оля Полякова выступила на заседании ВСК по "нарушению прав человека во время военного положения". Певица говорила о Нацотборе на конкурс Евровидения.

"В прошлом году, как украинская артистка, я подала заявку на участие в нацотборе на международный музыкальный конкурс "Евровидение", который проводится общественным вещателем. Мне в участии было отказано. Официальная причина: пункт 4.6 правил, установленных общественным вещателем в 2019 году задним числом, запрещающий участие артистов, выступавших на территории России после 15 марта 2014 года", – говорит артистка.

Она рассказала, что у РФ была лишь один раз (в начале 2025 года), и после этого сознательно расторгла контракт.

"Ни один закон Украины не устанавливал на тот момент появления этого пункта правил ответственности, ни уголовной, ни административной, за такие выступления. В 2016 году победительница Нацотбора также выступала в России в 2014-2015 годах, и это не помешало ей представлять Украину и выиграть. Это Джамала", - отметила Полякова.

Она отметила, что сейчас для нее это принципиальный вопрос, потому что, по ее мнению, такие правила Нацотбора дискриминируют в отношении многих украинских артистов.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы упразднили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Суспільне" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они заметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит изменять условия уже невозможно. После победы на Нацотборе Украину на конкурсе представила Leléka ".

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