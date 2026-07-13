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13 июля 2026, 23:15

Официально: Украина будет производить Patriot

13 июля 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Украина и США достигли соглашения по лицензиям на производство систем Patriot. Это значит, что теперь такое оружие у Украины будет право производить самостоятельно, а не только просить у партнеров

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, сейчас команда работает над реализацией этой исторической договоренности. При этом он отметил, что чем разнообразнее наша оборона, тем сложнее будет врагам подрывать безопасность в Европе.

"Именно поэтому нам нужно двигаться быстрее в вопросах "Петриотов", а также SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и, конечно, нашего проекта FREYJA", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензии на производство ракет для Patriot. При этом США хотят покупать украинские дроны.

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