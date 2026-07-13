Полсотни ударов в день: на Днепропетровщине россияне убили пожилого мужчину и искалечили девять человек

Фото: Днепропетровская ОВА

Войска РФ в течение дня 13 июля более 50 раз атаковали три района Днепропетровщины, один человек погиб, девять получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Враг применил беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Никопольском районе страдали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская общины.

Повреждены предприятия. Ранения получили четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Женщины 26 и 57 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один 50-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе россияне попали в Грушевскую и Зеленодольскую общины. Поврежденная инфраструктура. По уточненной информации, из-за утренней атаки в Новопольской общине пострадали двое мужчин 42 и 49 лет. Оба госпитализированы.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В Синельниковском районе войска РФ наносили удары по Васильковской, Раевской и Петропавловской общинам.

Повреждены частные дома. Погиб 73-летний мужчина. Еще трое мужчин получили ранения.

Напомним, что утром 13 июля россияне нанесли авиаудар по Херсону . Управляемые российские авиабомбы попали по микрорайону "Корабел". В результате взрывов пострадали мирные жители.