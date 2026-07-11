Звезда Kalush Orchestra перенесла 10 операций после ДТП

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Сопилкар Тимофей Музычук, участник группы Kalush Orchestra, откровенно рассказал об аварии, которая произошла с ним. Тогда его сбил мотоцикл

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артист вспоминает, что ДТП произошло в 2014 году. Тогда его сбил мотоцикл и от ушиба он получил тяжелые травмы. Попал в больницу музыкант в критическом состоянии. По словам Тимофея Музычука, врачам пришлось провести около 10 операций по спасению его жизни. При этом после операций музыканту пришлось заново учиться ходить.

"Нога была поломана, коленная чашечка была где-то на бедре, был бугорок такой. Челюсть была поломана и висела. Была проблема из-за сильного удара в живот. Пришлось учиться заново ходить. Длительное время я лежал после операций. Когда я на пляже, то до сих пор спрашивают, у меня ли почка удалена, потому что там большой шрам. Это было в мае 2014 года. 2 мая – мой второй день рождения", - говорит Тимофей Музычук.

Он признался, что после пережитого перестал волноваться из-за комплексов и стал ценить более простые вещи.

Напомним, в апреле актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Подольском районе столицы. Он рассказал, почему это произошло.