Пограничники "разнесли" российский миномет
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали, как они накрыли огнем российский миномет и дроны кафиров.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Кадры были сделаны на Южно-Слобожанском направлении. Там выполняют боевые задания бойцы бригады "Форпост". Целями операторов на этот раз стали российские квадроциклы и мотоциклы, на которых оккупанты пытались добраться до украинских позиций.
Также целями наших защитников стали грузовик "Урал", миномет, средства связи и "дроны-ждуны" окупантов.
"Каждая уничтоженная цель приближает наше преимущество на поле боя", – говорят военные.
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.