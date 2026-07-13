Пограничники "разнесли" российский миномет

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали, как они накрыли огнем российский миномет и дроны кафиров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Кадры были сделаны на Южно-Слобожанском направлении. Там выполняют боевые задания бойцы бригады "Форпост". Целями операторов на этот раз стали российские квадроциклы и мотоциклы, на которых оккупанты пытались добраться до украинских позиций.

Также целями наших защитников стали грузовик "Урал", миномет, средства связи и "дроны-ждуны" окупантов.

"Каждая уничтоженная цель приближает наше преимущество на поле боя", – говорят военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.