Фанатка украинского актера переписала на него дом

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Украинский актер получил от поклонницы дом по наследству. Деньги от продажи пойдут на благое дело

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Известный украинский актер Алексей Суворовцев с начала полномасштабной войны занимается эвакуацией животных из горячих точек. Он рассказал, что однажды к нему обратилась онкобольная женщина, чтобы он помог ее любимцам: у нее было 10 кошек и две собаки. Актер их унес.

В благодарность женщина переписала на Алексея свой дом. Вернее, в его благотворительную организацию. Деньги от продажи имущества актер собирается направить на строительство проекта "Котопарк", большого приюта для кошек.

"Она написала завещание. Ее дом перешел на нашу общественную организацию для того, чтобы мы вложили деньги в строительство "Котопарка". Ну, дом где-то там в Черниговской области, то есть он не такой дорогой, но каких-то там 10-15 тысяч долларов, наверное, что придет", - говорит Алексей.

Напомним, что зрителям актер особенно известен по сериалу "К.О.Д". Помимо актерской деятельности Алексей Суворовцем занимается благотворительностью. Он является основателем общественной организации и приюта для животных "Бородата Котомамуля" (также открыта одноименная ветеринарная клиника в Ирпене).